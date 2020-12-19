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Дубль Суареса помог «Атлетико» одолеть «Эльче»

19 Декабря 2020, 18:00,

Global Look Press

«Атлетико» с «Эльче» провели свой 12-й матч в чемпионате Испании. Гости давно не побеждали и сегодня также не смогли прервать безвыигрышную серию. Всё решили действия Луиса Суареса, который в первом тайме заработал пенальти (отмененный из-за офсайда у уругвайца), а затем открыл счет, подставив ногу под прострел Кирана Триппьера, повторив то же самое после перерыва после передачи Янника Карраско. В оставшееся время команды забили по голу со стандарта - Лукас Бое был точен после подачи углового, а Диего Коста реализовал пенальти - 3:1.

«Атлетико» снова стал единоличным лидером, оторвавшись на три очка от «Реала».

Протокол игры  
Атлетико М 3:1 Эльче
(1:0) Суарес Луис 41'    
(2:0) Суарес Луис 58'    
    64' Бое Лукас (2:1)
(3:1) Коста Диего 80'    
Облак Ян Триппьер Киран Савич Стефан Эрмосо Марио   40' Лоди Ренан Лемар Тома   66' (Корреа Анхель (   66') Коке Хорхе   87' (Фелипе Аугусто IV (   87') Льоренте Маркос Карраско Янник   66' (Ньигес Сауль (   66') Суарес Луис   74' (Кондогбия Жоффрей (   74') Фелиш Жоау   73' (Коста Диего (   73')
Запасные: Санчес Мануэль Торрейра Лукас Врсалько Шиме Шапоньич Иван Сан Роман Мигель Санчес Рикард Витоло Виктор
Бадия Эдгар Барраган Антонио Верду Гонсало   14' Хосема Фернандес Хосан   46' (Санчес-Миньо Хуан (   46') Марконе Иван   79' Гутьеррес Хосе   81' (Нино Хуан (   81') Фидель Чавес Бое Лукас Моренте Тете Кальво Даниэль
Запасные: Луисми Луис Сифу Лукуми Хейсон Родригес Диего II Родригес Виктор II Ригони Эмилиано Милья Пере Коне Юссуф
19 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Эльче
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Комментарии (2)
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1
ARTUR
19 Декабря 2020, 18:28

Хорошо смотрится Атлетико , рад за Суареса

1
Misha_diablo_football
19 Декабря 2020, 18:01

Забавно если чемпионат выиграют атлеты, приготовьте лавры для дона Диего....

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