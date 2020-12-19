Дубль Суареса помог «Атлетико» одолеть «Эльче»

«Атлетико» с «Эльче» провели свой 12-й матч в чемпионате Испании. Гости давно не побеждали и сегодня также не смогли прервать безвыигрышную серию. Всё решили действия Луиса Суареса, который в первом тайме заработал пенальти (отмененный из-за офсайда у уругвайца), а затем открыл счет, подставив ногу под прострел Кирана Триппьера, повторив то же самое после перерыва после передачи Янника Карраско. В оставшееся время команды забили по голу со стандарта - Лукас Бое был точен после подачи углового, а Диего Коста реализовал пенальти - 3:1.

«Атлетико» снова стал единоличным лидером, оторвавшись на три очка от «Реала».