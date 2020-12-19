Дубль Суареса помог «Атлетико» одолеть «Эльче»

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19 Декабря 2020, 18:00,
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«Атлетико» с «Эльче» провели свой 12-й матч в чемпионате Испании. Гости давно не побеждали и сегодня также не смогли прервать безвыигрышную серию. Всё решили действия Луиса Суареса, который в первом тайме заработал пенальти (отмененный из-за офсайда у уругвайца), а затем открыл счет, подставив ногу под прострел Кирана Триппьера, повторив то же самое после перерыва после передачи Янника Карраско. В оставшееся время команды забили по голу со стандарта - Лукас Бое был точен после подачи углового, а Диего Коста реализовал пенальти - 3:1.
«Атлетико» снова стал единоличным лидером, оторвавшись на три очка от «Реала».
Протокол игры
|Атлетико М
|3:1
|Эльче
|(1:0) Суарес Луис 41'
|(2:0) Суарес Луис 58'
|64' Бое Лукас (2:1)
|(3:1) Коста Диего 80'
Облак Ян • Триппьер Киран • Савич Стефан • Эрмосо Марио • 40'Лоди Ренан • Лемар Тома 66' ( Корреа Анхель ( 66') • Коке Хорхе 87' ( Фелипе Аугусто IV ( 87') • Льоренте Маркос • Карраско Янник 66' ( Ньигес Сауль ( 66') • Суарес Луис 74' ( Кондогбия Жоффрей ( 74') • Фелиш Жоау 73' ( Коста Диего ( 73')
Запасные: Санчес Мануэль • Торрейра Лукас • Врсалько Шиме • Шапоньич Иван • Сан Роман Мигель • Санчес Рикард • Витоло Виктор
Бадия Эдгар • Барраган Антонио • Верду Гонсало • 14'Хосема • Фернандес Хосан 46' ( Санчес-Миньо Хуан ( 46') • Марконе Иван • 79'Гутьеррес Хосе 81' ( Нино Хуан ( 81') • Фидель Чавес • Бое Лукас • Моренте Тете • Кальво Даниэль
Запасные: Луисми Луис • Сифу • Лукуми Хейсон • Родригес Диего II • Родригес Виктор II • Ригони Эмилиано • Милья Пере • Коне Юссуф
19 декабря. Стадион "Ванда Метрополитано" (Мадрид).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Атлетико Мадрид, Луис Суарес, Эльче
Хорошо смотрится Атлетико , рад за Суареса
Забавно если чемпионат выиграют атлеты, приготовьте лавры для дона Диего....