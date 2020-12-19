Симеоне рассказал о травме Фелиша

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о повреждении Жоау Фелиша, которое он получил в матче с «Эльче» (3:1). Португалец был заменен на 73-й минуте.

«Фелишу досталось в одном из эпизодов в первом тайме. Он не стал просить замену в перерыве и играл во второй половине через боль. Я видел, как он играл на команду, даже несмотря на то, что он испытывал дискомфорт.

Будем надеяться, что у него обычный ушиб. Мы поняли, что было бы разумнее сразу дать ему отдохнуть», - цитирует Симеоне beIN sports.

21-лентий португалец сыграл восемнадцать матчей за «Атлетико» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.