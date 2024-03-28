«Дженоа» не вела переговоры по продаже Гудмундссона, но требуемая цена – 25-30 миллионов евро

Итальянская «Дженоа» к сегодняшнему дню не вела диалог с каким-либо клубом по продаже своего нападающего Альберта Гудмундссона. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее говорилось о том, что Гудмундссон стал главной трансферной целью миланского «Интера» на летнее окно. Сообщается, что «Дженоа» будет требовать за исландского футболиста 25-30 миллионов евро компенсации.

Гудмундссон забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи в нынешнем розыгрыше итальянской Серии А. Интерес к футболисту также проявляет один зарубежный клуб в лице лондонского «Тоттенхэма», который в январе приобрёл у «Дженоа» центрального защитника Раду Дрэгушина.