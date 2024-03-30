«Дженоа» не удалось победить «Фрозиноне»

В 30-м туре Серии А «Дженоа» играл против «Фрозиноне». После корнера Хуан Васкес головой пробил в перекладину, еще попытка от Стефано Сабелли - парировано. На 30-й минуте Альберт Гудмундссон реализовал пенальти, который сам и заработал. Гости быстро отыгрались, комбинацию из пределов штрафной завершил Жезус Рейньер - 1:1.
Команда из Генуи идет на 12-м месте, противник делит 17-ю строчку.
Протокол игры
|(1:0) Гудмундссон Альберт30'
|36'Рейньер Жезус (1:1)
Мартинес Хосеп•Фольякко Алессандро•Бани Маттиа•Васкес Хоан•Сабелли Стефано76' (Анкей Дэвид (76') •Френдруп Мортен•Бадель Милан 45'76' (Торсби Мортен (76') •Мессиас Жуниор•Спенс Джед46' (Малиновский Руслан (46'•Стротман Кевин64') •Гудмундссон Альберт•Ретеги Матео 42'54' (Хапс Ридгесиано (54')
Турати Стефано•Лирола Поль•Околи Меме•Романьоли Симоне•Цортеа Надир• 60'Валери Эмануэле•Барренечеа Энцо•Брешианини Марко•Соуле Матиас83' (Ибрагимович Арийон (83') •Рейньер Жезус76' (Маццителли Лука (76') •Хеддира Валид83' (Чуни Марвин (83')
30 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".
Бан пользователя