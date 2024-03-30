«Дженоа» не удалось победить «Фрозиноне»

В 30-м туре Серии А «Дженоа» играл против «Фрозиноне». После корнера Хуан Васкес головой пробил в перекладину, еще попытка от Стефано Сабелли - парировано. На 30-й минуте Альберт Гудмундссон реализовал пенальти, который сам и заработал. Гости быстро отыгрались, комбинацию из пределов штрафной завершил Жезус Рейньер - 1:1.

Команда из Генуи идет на 12-м месте, противник делит 17-ю строчку.