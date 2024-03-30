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Чемпионат Италии. Серия А

«Дженоа» не удалось победить «Фрозиноне»

30 Марта 2024 • 19:00 Комментировать
Дженоа
1:1
Фрозиноне

В 30-м туре Серии А «Дженоа» играл против «Фрозиноне». После корнера Хуан Васкес головой пробил в перекладину, еще попытка  от Стефано Сабелли - парировано. На 30-й минуте Альберт Гудмундссон реализовал пенальти, который сам и заработал. Гости быстро отыгрались, комбинацию из пределов штрафной завершил Жезус Рейньер - 1:1.

Команда из Генуи идет на 12-м месте, противник делит 17-ю строчку.

Протокол игры  
Дженоа1:1Фрозиноне
(1:0) Гудмундссон Альберт30'  
  36'Рейньер Жезус (1:1)
Мартинес ХосепФольякко АлессандроБани МаттиаВаскес ХоанСабелли Стефано 76' (Анкей Дэвид ( 76') Френдруп МортенБадель Милан  45' 76' (Торсби Мортен ( 76') Мессиас ЖуниорСпенс Джед 46' (Малиновский Руслан ( 46'Стротман Кевин 64') Гудмундссон АльбертРетеги Матео  42' 54' (Хапс Ридгесиано ( 54')
Запасные: Леали НиколаСоммарива ДаниэлеТоммазо ПиттиноБохинен ЭмильДе Винтер Кони
Турати СтефаноЛирола ПольОколи МемеРоманьоли СимонеЦортеа Надир  60'Валери ЭмануэлеБарренечеа ЭнцоБрешианини МаркоСоуле Матиас 83' (Ибрагимович Арийон ( 83') Рейньер Жезус 76' (Маццителли Лука ( 76') Хеддира Валид 83' (Чуни Марвин ( 83')
Запасные: Черофолини МикелеГеджемис ФаресГарритано ЛукаБаэс ХаймеСек ДембаЛусуарди МатеусФраттали ПьерлуиджиМонтеризи ИлариоБонифаци КевинКвернадзе Гкоргий
30 марта. Стадион "Луиджи Феррарис".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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