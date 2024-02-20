​Президент «Наполи» - о Маццарри: «Больно увольнять друга»

«Наполи» объявил о смене главного тренера – команду перед матчем с «Барселоной» принял Франческо Кальцона. На тренерском мостике он сменит Вальтера Маццарри, работавшего с командой с середины ноября. Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис дал комментарий по поводу увольнения Маццарри.

«Маццарри – друг семьи, и увольнять друга всегда больно. Теперь нам нужно дать пространство и поддержку Франческо Кальцоне, который уже работал с нами в штабах Сарри и Спаллетти. Он уже знает 80% этого состава», - слова де Лаурентиса приводит La Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Франческо Кальцона будет совмещать должности в «Наполи» и сборной Словакии.