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Чемпионат Италии. Серия А

​«Наполи» перед матчем с «Барселоной» объявил о смене тренера официально

20 Февраля 2024 • 00:17 Комментировать
Наполи
...
Барселона
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21.02 23:00

В «Наполи» сменился главный тренер – Вальтер Маццарри покинул клуб, а его место занял Франческо Кальцона. Неаполитанский клуб объявил о смене рулевого официально.

Это вторая смена тренера «Наполи» в сезоне 2023/2024 – Маццарри работал с командой с середины ноября после отставки Руди Гарсии. С тех пор команда провела 17 матчей, в которых отпраздновала шесть побед при трёх ничьих и восьми поражениях.

Франческо Кальцона ранее работал в тренерском штабе «Наполи» с Маурицио Сарри (2015-2018) и Лучано Спаллетти (2021-2022). Теперь Кальцона попробует себя в клубе как главный тренер. Он будет совмещать эту должность с должностью рулевого сборной Словакии.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 21 февраля – против «Барселоны» в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Вальтер Маццарри Франческо Кальцона ещё теги

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НАПОЛИ БАРСЕЛОНА
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