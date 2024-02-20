​«Наполи» перед матчем с «Барселоной» объявил о смене тренера

В «Наполи» сменился главный тренер – Вальтер Маццарри покинул клуб, а его место занял Франческо Кальцона. Неаполитанский клуб объявил о смене рулевого официально.

Это вторая смена тренера «Наполи» в сезоне 2023/2024 – Маццарри работал с командой с середины ноября после отставки Руди Гарсии. С тех пор команда провела 17 матчей, в которых отпраздновала шесть побед при трёх ничьих и восьми поражениях.

Франческо Кальцона ранее работал в тренерском штабе «Наполи» с Маурицио Сарри (2015-2018) и Лучано Спаллетти (2021-2022). Теперь Кальцона попробует себя в клубе как главный тренер. Он будет совмещать эту должность с должностью рулевого сборной Словакии.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 21 февраля – против «Барселоны» в Лиге чемпионов.