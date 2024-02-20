«Наполи» объявил о том, что новым главным тренером команды стал Франческо Кальцона, который в последние годы возглавлял сборную Словакии. 55-летний специалист будет совмещать эти должности.

«Словацкий футбольный союз решил позволить Кальцоне возглавить и «Наполи». Мы осознаём, что это нетипичное решение, которое может вызвать обеспокоенность общественности. Однако мы также понимаем особые отношения Кальцоны с клубом, в котором он долгое время работал», - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что летом сборная Словакии выступит на чемпионате Европы.

Ближайший матч «Наполи» проведёт 21 февраля – против «Барселоны» в 1/8 финала Лиги чемпионов.