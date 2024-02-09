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​Аленичев оценил последнюю отставку Моуринью

09 Февраля 2024 • 17:28 Комментировать

В январе Жозе Моуринью был отправлен в отставку в «Роме» из-за плохих результатов команды. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Аленичев, который в своё время выступал под руководством португальца за «Порту».

По словам Аленичева, он согласен с мнением о несправедливом увольнении Моуринью. Экс-игрок «Порту» считает, что состав «Ромы» нуждался в усилении.

«То, что Моуринью уволили из «Ромы», для меня стало шоком. Так же, как и для него. Жозе – это по-прежнему большой и амбициозный тренер. Он три месяца до лета отдохнет и вернётся в европейский топ-клуб», - цитирует Аленичева Metaratings.

Напомним, что в 2022 году под руководством Жозе Моуринью «Рома» выиграла Лигу конференций.

Аленичев планирует пригласить Моуринью в Россию

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Рома Жозе Моуринью Дмитрий Аленичев ещё теги
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