​Аленичев планирует пригласить Моуринью в Россию

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Аленичев высказался о Жозе Моуринью, под руководством которого он выступал в «Порту». В 2004 году команда даже выигрывала Лигу чемпионов.

По словам Аленичева, в последний раз он контактировал с Моуринью год назад, когда поздравлял португальца с 60-летием. Аленичев вспомнил, как Жозе прилетал к нему на прощальный матч, когда находился без работы. Дмитрий также сообщил о желании пригласить Особенного в Россию.

«Великий тренер и великий человек. Сейчас он тоже без работы, обязательно попробую его пригласить весной или летом на какие-то мероприятия в Москве, если смогу в этом поучаствовать», - цитирует Аленичева Metaratings.

Напомним, что в январе Жозе Моуринью покинул должность главного тренера «Ромы».