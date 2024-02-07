Балотелли рассказал о сорвавшемся возвращении в Серию А

Итальянский форвард Марио Балотелли признался, что мог вернуться на родину в январе.

Интерес к 33-летнему игроку, выступающему за турецкий клуб «Адана Демирспор», проявляла «Салернитана», однако переход так и не состоялся.

«Салернитана» была заинтересована, но реальное предложение дошло до меня в последнюю минуту, поэтому я остался в Турции. Дело велось плохо. Я бы перешёл туда, но переговоры затянулись. Думаю, если клуб серьёзно к вам относится, то всё можно решить за один день», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Балотелли, забившего три гола в пяти матчах нынешнего розыгрыша турецкой лиги.