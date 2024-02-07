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Балотелли: «Чалханоглу превосходит Родри»

07 Февраля 2024 • 03:12 Комментировать
Адана Демирспор
...
Касымпаша
09.02 20:00

Известный итальянский нападающий Марио Балотелли высоко оценил способности полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

По мнению игрока турецкой «Аданы Демирспор», хавбек «нерадзурри» – один из лучших на своей позиции в мировом футболе: «Чалханоглу не является лучшим в мире, но определённо входит в тройку. Я всегда был на его стороне, считал его отличным игроком, но вешать на него ярлык лучшего пока рано, ведь можно сравнить, например, с Лукой Модричем. Если же выбирать между Чалханоглу и Родри [«Манчестер Сити»], то я назову турка. Его пас из матча с «Ювентусом» – это нечто», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Балотелли.

В активе Хакана Чалханоглу 11 забитых мячей и три результативных паса в 27 играх нынешнего сезона за «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Манчестер Сити Марио Балотелли Лука Модрич Хакан Чалханоглу Родри Эрнандес Адана Демирспор ещё теги

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Сегодня, 07 Февраля
03:12
Балотелли: «Чалханоглу превосходит Родри»
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