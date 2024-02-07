Балотелли: «Чалханоглу превосходит Родри»

Известный итальянский нападающий Марио Балотелли высоко оценил способности полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

По мнению игрока турецкой «Аданы Демирспор», хавбек «нерадзурри» – один из лучших на своей позиции в мировом футболе: «Чалханоглу не является лучшим в мире, но определённо входит в тройку. Я всегда был на его стороне, считал его отличным игроком, но вешать на него ярлык лучшего пока рано, ведь можно сравнить, например, с Лукой Модричем. Если же выбирать между Чалханоглу и Родри [«Манчестер Сити»], то я назову турка. Его пас из матча с «Ювентусом» – это нечто», – передаёт журналист Альфредо Педулла слова Балотелли.

В активе Хакана Чалханоглу 11 забитых мячей и три результативных паса в 27 играх нынешнего сезона за «Интер».