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Чемпионат Италии. Серия А

Три клуба Серии А готовы подписать Балотелли, мечтающего сыграть на Евро-2024

10 Января 2024 • 00:39 Комментировать
Адана Демирспор
...
Истанбулспор
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Через 18 ч. 5 мин.

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может перебраться в один из клубов Серии А.

33-летний футболист намерен вернуться в Италию уже в текущем месяце. Согласно информации Footmercato, возможность подписания Балотелли рассматривают три представителя Серии А – «Удинезе», «Салернитана» и «Эмполи». Все три коллектива на данный момент располагаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии.

Известно, что экс-форвард «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» по-прежнему мечтает о попадании в заявку сборной Италии на Евро-2024.

В активе Марио Балотелли три гола в пяти встречах за «Адана Демирспор» в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Эмполи Сборная Италии Марио Балотелли Салернитана Адана Демирспор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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Сегодня, 10 Января
00:39
Три клуба Серии А готовы подписать Балотелли, мечтающего сыграть на Евро-2024
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