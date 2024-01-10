Три клуба Серии А готовы подписать Балотелли, мечтающего сыграть на Евро-2024

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может перебраться в один из клубов Серии А.

33-летний футболист намерен вернуться в Италию уже в текущем месяце. Согласно информации Footmercato, возможность подписания Балотелли рассматривают три представителя Серии А – «Удинезе», «Салернитана» и «Эмполи». Все три коллектива на данный момент располагаются в нижней части турнирной таблицы чемпионата Италии.

Известно, что экс-форвард «Интера», «Милана», «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» по-прежнему мечтает о попадании в заявку сборной Италии на Евро-2024.

В активе Марио Балотелли три гола в пяти встречах за «Адана Демирспор» в текущей кампании.