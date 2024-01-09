Балотелли хочет вернуться в Италию

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вновь сменить клуб.

33-летний игрок пополнил турецкий коллектив только в сентябре, но уже задумывается об уходе. Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, сотрудничество итальянца с «Адана Демирспор» может завершиться уже в скором времени. Сам форвард мечтает вновь выступать на родине.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли отметился тремя забитыми мячами в пяти матчах турецкой Суперлиги. Экс-футболист сборной Италии не появляется на поле с ноября из-за травмы колена.

Текущая стоимость Балотелли, по оценке Transfermarkt, составляет 1 млн евро.