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Чемпионат Италии. Серия А

Балотелли хочет вернуться в Италию

09 Января 2024 • 00:56 Комментировать
Адана Демирспор
...
Истанбулспор
1 1.40 X 5.20 2 7.10
10.01 20:00

Нападающий «Адана Демирспор» Марио Балотелли может вновь сменить клуб.

33-летний игрок пополнил турецкий коллектив только в сентябре, но уже задумывается об уходе. Согласно сообщениям журналиста Николо Скиры, сотрудничество итальянца с «Адана Демирспор» может завершиться уже в скором времени. Сам форвард мечтает вновь выступать на родине.

В нынешнем сезоне Марио Балотелли отметился тремя забитыми мячами в пяти матчах турецкой Суперлиги. Экс-футболист сборной Италии не появляется на поле с ноября из-за травмы колена.

Текущая стоимость Балотелли, по оценке Transfermarkt, составляет 1 млн евро.

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