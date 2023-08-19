У Салемакерса появились варианты в Испании

Бельгийский защитник Алексис Салемакерс может стать еще одним игроком, который покинет «Милан». Об интересе турецкого «Бешикташа» к нему мы уже сообщали, но есть и другие варианты.

Как уточняет издание TMW, возможный трансфер бельгийца прорабатывают два достаточно крепких клуба, которые регулярно выступают в европейских кубках - «Вильярреал» и «Бетис». А «Милан», судя по всему, не против расстаться с Салемакерсом, хотя никаких официальных предложений по поводу футболиста клуб еще не получал.

Напомним, что итальянский чемпионат Серии А начинается уже сегодня, девятнадцатого августа.