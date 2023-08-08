«Бешикташ» обхаживает Салемакерса

Итальянский «Милан» постепенно распродается в Турцию - Круничем интересуется «Фенербахче», Ориги также может оказаться в турецком чемпионате, а сейчас появились сведения о том, что «Бешикташ» интересуется бельгийским футболистом Алексисом Салемакерсом. Ранее в этот клуб, кстати, перешел и другой футболист «Милана» - Анте Ребич. Об интересе «Бешикташа» к Салемакерсу сообщает издание BroSport.

Напомним, что Салемакерс выступает за «Милан» с 2020 года, ранее он успел поиграть за брюссельский «Андерлехт». С 2020 года привлекается и к выступлениям за сорную Бельгии, провел за нее семь матчей и забив один гол.