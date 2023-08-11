Бонуччи претендует на компенсацию в 2 миллиона евро

Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи готов судиться с клубом из-за решения отстранить его от основной команды. Бонуччи уже нанял адвокатов, которые будут представлять его в суде. Игрок претендует на компенсацию в размере двух миллионов евро за расторжение контракта не по его инициативе.

О таком сценарии сообщает итальянское издание La Gazzetta Dello Sport. При этом защитник надеется остаться в Европе - в частности, он наводит контакты с амстердамским «Аяксом».

Напомним, что новый сезон итальянской Серии А стартует уже на следующей неделе. В первом туре «Ювентус» сыграет в Удине.