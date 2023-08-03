Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи всерьёз рассматривает вариант продолжения карьеры в Нидерландах.

В «Ювентусе» приняли решение вывести 36-летнего ветерана из состава, также лишив его капитанской повязки. Клуб ждёт предложений по центрбеку, и в ближайшее время оно должно поступить. По информации журналиста Орацио Аккомандо, «Аякс» намерен в скором времени начать официальные переговоры, а сам Бонуччи открыт к переезду в Амстердам.

Действующий контракт Леонардо Бонуччи со «старой синьорой» истекает в 2024 году. По завершении срока договора игрок планировал повесить бутсы на гвоздь.