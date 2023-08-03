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Бонуччи открыт к переходу в «Аякс» слухи

03 Августа 2023 • 20:49 Комментировать
Аякс
...
Хераклес
12.08 21:00

Центральный защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи всерьёз рассматривает вариант продолжения карьеры в Нидерландах.

В «Ювентусе» приняли решение вывести 36-летнего ветерана из состава, также лишив его капитанской повязки. Клуб ждёт предложений по центрбеку, и в ближайшее время оно должно поступить. По информации журналиста Орацио Аккомандо, «Аякс» намерен в скором времени начать официальные переговоры, а сам Бонуччи открыт к переезду в Амстердам. 

Действующий контракт Леонардо Бонуччи со «старой синьорой» истекает в 2024 году. По завершении срока договора игрок планировал повесить бутсы на гвоздь.

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Аякс Ювентус Леонардо Бонуччи трансферы футбола - лето 2023
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