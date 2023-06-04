«Кремонезе» попрощался с Серией А победой над «Салернитаной»

Вылетающий в Серию Б «Кремонезе» в 38-м туре чемпионата Италии принимал немотивированную «Салернитану». Команды почти не били в створ, и первый гол случился после пенальти в ворота гостей. Его реализовал Кристиан Буонаюто. На 88-й минуте все вопросы отпали после меткого удара Франка Цаджу - 2:0.

«Кремонезе» в любом случае предпоследний. Соперник - 15-й.