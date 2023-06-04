«Кремонезе» попрощался с Серией А победой над «Салернитаной»

Вылетающий в Серию Б «Кремонезе» в 38-м туре чемпионата Италии принимал немотивированную «Салернитану». Команды почти не били в створ, и первый гол случился после пенальти в ворота гостей. Его реализовал Кристиан Буонаюто. На 88-й минуте все вопросы отпали после меткого удара Франка Цаджу - 2:0.
«Кремонезе» в любом случае предпоследний. Соперник - 15-й.
Протокол игры
|(1:0) Буонаюто Кристиан25'
|(2:0) Цаджу Франк88'
Сарр Мухамаду•Айву Эмануэль•Кирикеш Влад12' (Бьянкетти Маттео (12') •Васкес Хоан•Гильоне Паоло 29'82' (Серникола Леонардо (82') •Мейте Суалихо•Пикель Шарль•Гальдамес Пабло18' (Кастаньетти Микеле (18') •Валери Эмануэле•Буонаюто Кристиан46' (Окереке Давид (46') •Чофани Даниэль46' (Цаджу Франк (46')
Очоа Гильермо•Данилюк Флавиус•Дьомбер Норберт76' (Самбья Саломон (76') •Пирола Лоренцо•Кастанос Григорис•Маццокки Паскуале•Кулибали Лассана• 39'Бохинен Эмиль62' (Николусси Кавилья Ханс (62') •Кандрева Антонио•Ботхейм Эрик62' (Маджоре Джулио (62') •Пёнтек Кшиштоф 87'
03 июня. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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