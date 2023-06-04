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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» попрощался с Серией А победой над «Салернитаной»

04 Июня 2023 • 00:03 Комментировать
Кремонезе
2:0
Салернитана
окончен

Вылетающий в Серию Б «Кремонезе» в 38-м туре чемпионата Италии принимал немотивированную «Салернитану». Команды почти не били в створ, и первый гол случился после пенальти в ворота гостей. Его реализовал Кристиан Буонаюто. На 88-й минуте все вопросы отпали после меткого удара Франка Цаджу - 2:0.

«Кремонезе» в любом случае предпоследний. Соперник - 15-й.

Протокол игры  
Кремонезе2:0Салернитана
(1:0) Буонаюто Кристиан25'  
(2:0) Цаджу Франк88'  
Сарр МухамадуАйву ЭмануэльКирикеш Влад 12' (Бьянкетти Маттео ( 12') Васкес ХоанГильоне Паоло  29' 82' (Серникола Леонардо ( 82') Мейте СуалихоПикель ШарльГальдамес Пабло 18' (Кастаньетти Микеле ( 18') Валери ЭмануэлеБуонаюто Кристиан 46' (Окереке Давид ( 46') Чофани Даниэль 46' (Цаджу Франк ( 46')
Запасные: Карнесекки МаркоАкелла КристианКвальята ДжакомоАфена-Гьян ФеликсСаро ДжанлукаРиччи Альберто БассоБенасси Марко
Очоа ГильермоДанилюк ФлавиусДьомбер Норберт 76' (Самбья Саломон ( 76') Пирола ЛоренцоКастанос ГригорисМаццокки ПаскуалеКулибали Лассана  39'Бохинен Эмиль 62' (Николусси Кавилья Ханс ( 62') Кандрева АнтониоБотхейм Эрик 62' (Маджоре Джулио ( 62') Пёнтек Кшиштоф  87'
Запасные: Бонаццоли ФедерикоPasquake AllocaТрост-Эконг ВиллиамЧрнигой ДоменЕрволино Антонио ПиоСоррентино Андреа
03 июня. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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Кремонезе Салернитана
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