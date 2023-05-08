«Эмполи» удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

В 34-м туре Серии А встретились соседи по таблице, «Эмполи» и «Салернитана». Победитель в этой паре гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон. Игра получилась равной, вот только хозяева были точнее в завершении атак. Николо Камбьяги в конце первого тайма и Франческо Капуто на 63-й минуте обеспечили «Эмполи» хороший голевой задел. Лишь в концовке Кшиштоф Пёнтек возродил интригу, а ВАР поддержал ее, когда помог отменить голевой удар Марко Пьяцы.
Но все же «Эмполи» победил и с 38 очками вышел на чистое 14-е место. Соперник идет следом, отрыв от зоны вылета - восемь очков.
Протокол игры
|(1:0) Камбьяги Николо38'
|(2:0) Капуто Франческо63'
|86'Пёнтек Кшиштоф (2:1)
Викарио Гульельмо•Эбюэхи Тайронн88' (Дестро Маттиа (88') • 90'Валюкевич Себастьян•Луперто Себастьяно•Паризи Фабьяно•Грасси Альберто•Марин Рэзван•Бальданци Томмазо 70'79' (Бандинелли Филиппо (79') •Хендерсон Лиам60' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (60') •Камбьяги Николо79' (Пьяца Марко (79') •Капуто Франческо88' (Стоянович Петар (88')
Очоа Гильермо•Бронн Дилан• 61'Ловато Маттео• 28'Пирола Лоренцо46' (Пёнтек Кшиштоф (46') •Самбья Саломон46' (Данилюк Флавиус (46') •Маццокки Паскуале•Кулибали Лассана67' (Бохинен Эмиль (67') •Де Вильена Тонни87' (Николусси Кавилья Ханс (87') •Маджоре Джулио46' (Кастанос Григорис (46') •Ботхейм Эрик•Диа Булайе
08 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).
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