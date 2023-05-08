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Чемпионат Италии. Серия А

«Эмполи» удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

08 Мая 2023 • 21:28 Комментировать
Эмполи
2:1
Салернитана
окончен

В 34-м туре Серии А встретились соседи по таблице, «Эмполи» и «Салернитана». Победитель в этой паре гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон. Игра получилась равной, вот только хозяева были точнее в завершении атак. Николо Камбьяги в конце первого тайма  и Франческо Капуто на 63-й минуте обеспечили «Эмполи» хороший голевой задел. Лишь в концовке Кшиштоф Пёнтек возродил интригу, а ВАР поддержал ее, когда помог отменить голевой удар Марко Пьяцы.

Но все же «Эмполи» победил и с 38 очками вышел на чистое 14-е место. Соперник идет следом, отрыв от зоны вылета - восемь очков.

Протокол игры  
Эмполи2:1Салернитана
(1:0) Камбьяги Николо38'  
(2:0) Капуто Франческо63'  
  86'Пёнтек Кшиштоф (2:1)
Викарио ГульельмоЭбюэхи Тайронн 88' (Дестро Маттиа ( 88'  90') Валюкевич СебастьянЛуперто СебастьяноПаризи ФабьяноГрасси АльбертоМарин РэзванБальданци Томмазо  70' 79' (Бандинелли Филиппо ( 79') Хендерсон Лиам 60' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 60') Камбьяги Николо 79' (Пьяца Марко ( 79') Капуто Франческо 88' (Стоянович Петар ( 88')
Запасные: Исмайли АрдианХаас НиколасПикколи РобертоФаццини ЯкопоВиньято ЭмануэльСатриано МартинКакаче ЛибератоПеризан СамуэлеТонелли ЛоренцоУйкани Самир
Очоа ГильермоБронн Дилан  61'Ловато Маттео  28'Пирола Лоренцо 46' (Пёнтек Кшиштоф ( 46') Самбья Саломон 46' (Данилюк Флавиус ( 46') Маццокки ПаскуалеКулибали Лассана 67' (Бохинен Эмиль ( 67') Де Вильена Тонни 87' (Николусси Кавилья Ханс ( 87') Маджоре Джулио 46' (Кастанос Григорис ( 46') Ботхейм ЭрикДиа Булайе
Запасные: Бонаццоли ФедерикоТрост-Эконг ВиллиамAndres Emil SfaitФиорилло ВинченцоЕрволино Антонио ПиоСепе Луиджи
08 мая. Стадион "Карло Кастеллани" (Эмполи).

 

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