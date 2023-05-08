«Эмполи» удержал победный счёт в матче с «Салернитаной»

В 34-м туре Серии А встретились соседи по таблице, «Эмполи» и «Салернитана». Победитель в этой паре гарантировал себе сохранение прописки на следующий сезон. Игра получилась равной, вот только хозяева были точнее в завершении атак. Николо Камбьяги в конце первого тайма и Франческо Капуто на 63-й минуте обеспечили «Эмполи» хороший голевой задел. Лишь в концовке Кшиштоф Пёнтек возродил интригу, а ВАР поддержал ее, когда помог отменить голевой удар Марко Пьяцы.

Но все же «Эмполи» победил и с 38 очками вышел на чистое 14-е место. Соперник идет следом, отрыв от зоны вылета - восемь очков.