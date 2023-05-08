Пёнтек забил 50-й гол в топ-5 европейских чемпионатов

Тридцать четвертый тур итальянского чемпионата завершается лишь сегодня, в понедельник, и одним из трех матчей стала встреча «Эмполи» и «Салернитаны», в котором тосканцам удалось одержать победу со счетом 2:1.

Сперва «Эмполи» забил два гола, но затем вышедший на замену польский нападающий Кшиштоф Пёнтек сумел отыграть один мяч, хотя на большее «Салернитаны» не хватило и она проиграла - впервые за десять матчей. Для самого Пёнтека забитый гол оказался юбилейным, 50-м в лучших пяти чемпионатах Европы.

В следующем туре Серии А «Салернитана» примет в домашнем матче «Аталанту».