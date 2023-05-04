«Салернитана» решила выкупить Булайе Диа у «Вильярреала»

«Салернитана» планирует выкупить у «Вильярреала» сенегальского нападающего Булайе Диа, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, сумма возможной сделки составит 12 миллионов евро.

Напомним, что Диа выступает за итальянский клуб на правах аренды с августа прошлого года. В составе «Салернитаны» футболист успел провести 30 матчей, забить 15 голов и отдать шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сенегала в 14 миллионов евро.

После 33 туров итальянской Серии А «Салернитана» занимает 14-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 35 набранных очков.