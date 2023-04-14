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Чемпионат Италии. Серия А

Удоги устроил аварию в Удине

14 Апреля 2023 • 10:23 Комментировать

Неприятности для Дестини Удоги в Удине - если Расмус Хейлунн из «Аталанты» неправильно припарковался, то Удоги устроил аварию, хотя в некотором смысле это тоже можно назвать «плохой парковкой».

Будущий футболист «Тоттенхэма», раскатывающий по Удине на Mercedes (почему не на Dacia?), не справился с управлением и въехал уличную террасу. Там, по счастью, в тот момент не было людей, так что инцидент обошелся без трагических последствий, сообщает Il Mesaggero.

Но владельцу бара момент чудесным все равно не показался - «звук был, словно разорвалась бомба», сообщил он журналистам. 

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Дестини Удоги
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