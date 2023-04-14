Хёйлунн влип в историю в Бергамо - его автомобиль эвакуировали, игрока оштрафовали

Датский футболист «Аталанты» Расмус Хейлунн влип в неприятности в Бергамо, они были замечены неравнодушными поклонниками клуба, которые запечатлели Хейлунна в компании полицейских.

Как оказалось, нападающий, неправильно припарковавшись, слишком поздно спохватился и остался без автомобиля - его эвакуировали на штрафплощадку, а самому игроку выписали штраф. Хейлунн пытался убедить полицейских не эвакуировать его авто, но все оказалось тщетным.

Хейлунн выступает за «Аталанту» с прошлого года, ранее он успел поиграть за такие клубы, как «Копенгаген» и «Штурм».