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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» снова нашёл талант в «Лилле»

09 Апреля 2023 • 15:48 Комментировать

Между итальянским «Миланом» и французским «Лиллем» в последнее время стабильно работает целая «линия» по поставкам игроков - в составе пока что еще действующего чемпионата Италии уже успешно выступают Майк Меньян и Рафаэл Леау, перешедшие из «Лилля» в 2021, и, соответственно, в 2019 году, а сейчас клуб снова присмотрел там перспективного нападающего.

«Милан» не будет продлевать контракт Златана Ибрагимовича, и клуб ищет нового нападающего. Речь идет в данном случае о Джонатане Дэвиде, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Финансовые условия гипотетической сделки пока что неизвестны. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лилль Джонатан Дэвид трансферы футбола - лето 2023
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