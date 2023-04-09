«Милан» снова нашёл талант в «Лилле»

Между итальянским «Миланом» и французским «Лиллем» в последнее время стабильно работает целая «линия» по поставкам игроков - в составе пока что еще действующего чемпионата Италии уже успешно выступают Майк Меньян и Рафаэл Леау, перешедшие из «Лилля» в 2021, и, соответственно, в 2019 году, а сейчас клуб снова присмотрел там перспективного нападающего.

«Милан» не будет продлевать контракт Златана Ибрагимовича, и клуб ищет нового нападающего. Речь идет в данном случае о Джонатане Дэвиде, сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress. Финансовые условия гипотетической сделки пока что неизвестны.