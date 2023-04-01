«Аталанта» без проблем разобралась с главным аутсайдером

В 28-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Кремонезе», главного аутсайдера чемпионата Италии. На 44-й минуте Мартен де Рон открыл счет в контратаке. Соперник отыгрался с пенальти за игру рукой. Даниэль Чофани пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону. Только на 73-й минуте бергамаски забили победный мяч, Расмус Хёйлунн вывел на убойную позицию Жереми Бога. В компенсированное время Хёйлунн мог и сам забить, но не попал в створ, а Адемола Лукман все же поставил точку - 3:1.

«Аталанта» настигла «Милан» на четвертом месте.