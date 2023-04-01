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Чемпионат Италии. Серия А

«Аталанта» без проблем разобралась с главным аутсайдером

01 Апреля 2023 • 17:59 Комментировать
Кремонезе
1:3
Аталанта
окончен

В 28-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Кремонезе», главного аутсайдера чемпионата Италии. На 44-й минуте Мартен де Рон открыл счет в контратаке. Соперник отыгрался с пенальти за игру рукой. Даниэль Чофани пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону. Только на 73-й минуте бергамаски забили победный мяч, Расмус Хёйлунн вывел на убойную позицию Жереми Бога. В компенсированное время Хёйлунн мог и сам забить, но не попал в створ, а Адемола Лукман все же поставил точку - 3:1.

«Аталанта» настигла «Милан» на четвертом месте.

Протокол игры  
Кремонезе1:3Аталанта
  44'Де Рон Мартен (0:1)
(1:1) Чофани Даниэль56'  
  72'Бога Жереми (1:2)
  90'Лукман Адемола (1:3)
Карнесекки МаркоАйву ЭмануэльБьянкетти Маттео  82'Лочошвили Лука  21' 67' (Васкес Хоан ( 67') Пикель ШарльКастаньетти Микеле 80' (Буонаюто Кристиан ( 80') Мейте Суалихо 80' (Гильоне Паоло ( 80') Бенасси Марко 74' (Дессерс Сириль ( 74') Валери ЭмануэлеЦаджу ФранкЧофани Даниэль  60' 67' (Гальдамес Пабло ( 67')
Запасные: Квальята ДжакомоСарр МухамадуСерникола ЛеонардоАфена-Гьян ФеликсСаро Джанлука
Муссо ХуанТолой Рафаэл  54' 79' (Демирал Мерих ( 79') Паломино ХосеСкальвини ДжорджиоДзаппакоста Давиде 66' (Меле Йоаким ( 66') Руджери МаттеоДе Рон МартенЭдерсон ХоноратоПашалич Марио  39' 46' (Бога Жереми ( 46') Муриэль Луис 46' (Лукман Адемола ( 46') Сапата Дуван 59' (Хёйлунн Расмус ( 59')
Запасные: Спортьелло МаркоОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
01 апреля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).

 

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Аталанта Кремонезе
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