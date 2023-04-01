«Аталанта» без проблем разобралась с главным аутсайдером

В 28-м туре Серии А «Аталанта» гостила у «Кремонезе», главного аутсайдера чемпионата Италии. На 44-й минуте Мартен де Рон открыл счет в контратаке. Соперник отыгрался с пенальти за игру рукой. Даниэль Чофани пробил по центру, а голкипер прыгнул в сторону. Только на 73-й минуте бергамаски забили победный мяч, Расмус Хёйлунн вывел на убойную позицию Жереми Бога. В компенсированное время Хёйлунн мог и сам забить, но не попал в створ, а Адемола Лукман все же поставил точку - 3:1.
«Аталанта» настигла «Милан» на четвертом месте.
Протокол игры
|44'Де Рон Мартен (0:1)
|(1:1) Чофани Даниэль56'
|72'Бога Жереми (1:2)
|90'Лукман Адемола (1:3)
Карнесекки Марко•Айву Эмануэль•Бьянкетти Маттео• 82'Лочошвили Лука 21'67' (Васкес Хоан (67') •Пикель Шарль•Кастаньетти Микеле80' (Буонаюто Кристиан (80') •Мейте Суалихо80' (Гильоне Паоло (80') •Бенасси Марко74' (Дессерс Сириль (74') •Валери Эмануэле•Цаджу Франк•Чофани Даниэль 60'67' (Гальдамес Пабло (67')
Муссо Хуан•Толой Рафаэл 54'79' (Демирал Мерих (79') •Паломино Хосе•Скальвини Джорджио•Дзаппакоста Давиде66' (Меле Йоаким (66') •Руджери Маттео•Де Рон Мартен•Эдерсон Хонорато•Пашалич Марио 39'46' (Бога Жереми (46') •Муриэль Луис46' (Лукман Адемола (46') •Сапата Дуван59' (Хёйлунн Расмус (59')
01 апреля. Стадион "Джованни Цини" (Кремона).
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