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Чемпионат Италии. Серия А

«Кремонезе» сыграет против «Аталанты» в особых футболках в честь юбилея громкой победы на «Уэмбли» видео

26 Марта 2023 • 07:53 Комментировать
Кремонезе
...
Аталанта
01.04 16:00

В следующем туре итальянского чемпионата «Кремонезе» сразится с «Аталантой», и этот матч футболисты из Кремоне проведут в особых футболках, выпущенных по мотивам формы, в которой команда одержала самую громкую победу в своей истории.

27 марта 1993 года «Кремонезе» обыграл «Дерби Каунти» на «Уэмбли», это был матч проводимого тогда англо-итальянского Кубка, и на футболках соответствующего дизайна будет также отпечатана дата знаменательного события, со дня которого исполняется ровно тридцать лет.

Матч между «Кремонезе» и «Аталантой» пройдет первого апреля в рамках 28-го тура Серии А. 

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Дерби Каунти Кремонезе
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КРЕМОНЕЗЕ АТАЛАНТА
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