В следующем туре итальянского чемпионата «Кремонезе» сразится с «Аталантой», и этот матч футболисты из Кремоне проведут в особых футболках, выпущенных по мотивам формы, в которой команда одержала самую громкую победу в своей истории.

27 марта 1993 года «Кремонезе» обыграл «Дерби Каунти» на «Уэмбли», это был матч проводимого тогда англо-итальянского Кубка, и на футболках соответствующего дизайна будет также отпечатана дата знаменательного события, со дня которого исполняется ровно тридцать лет.

Матч между «Кремонезе» и «Аталантой» пройдет первого апреля в рамках 28-го тура Серии А.