«Реал» нашёл нового центрфорварда вместо Бензема

Мадридский «Реал» подыскивает нового центрального нападающего в связи со спадом в игре 35-летнего французского голеадора Карима Бензема, получившего в прошлом году «Золотой мяч».

Согласно сведениям AS, «королевский» клуб собирается усилить линию нападения в летнее трансферное окно. В числе кандидатов на переход в стан «сливочных» называется сербский форвард Душан Влахович, который принадлежит туринскому «Ювентусу».

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Эрлингу Холанну и Килиану Мбаппе, однако трансферы этих игроков планируются на следующий год.

Цена Влаховича – 80 миллионов евро. Контракт 23-летнего серба со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.

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