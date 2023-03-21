Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» нашёл нового центрфорварда вместо Бензема

21 Марта 2023 • 08:02 Комментировать

Мадридский «Реал» подыскивает нового центрального нападающего в связи со спадом в игре 35-летнего французского голеадора Карима Бензема, получившего в прошлом году «Золотой мяч».

Согласно сведениям AS, «королевский» клуб собирается усилить линию нападения в летнее трансферное окно. В числе кандидатов на переход в стан «сливочных» называется сербский форвард Душан Влахович, который принадлежит туринскому «Ювентусу».

Ранее сообщалось об интересе «Реала» к Эрлингу Холанну и Килиану Мбаппе, однако трансферы этих игроков планируются на следующий год.

Цена Влаховича – 80 миллионов евро. Контракт 23-летнего серба со «старой синьорой» рассчитан до середины 2026 года.

«Реал» и «ПСЖ» сразятся за суперзвезду АПЛ

Раскрыты дата и сумма возможного трансфера Холанна в «Реал»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Карим Бензема Душан Влахович трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
06:33 · Италия. Серия А
Буффон рассказал о том, как он решил остаться в разжалованном в Серию Б «Ювентусе»
06:20 · Англия. Премьер-лига
Кассано не сомневается - Конте вернётся в «Интер»
06:14 · Италия. Серия А
Раванелли: «Боюсь, что успех «Милана» в Лиге чемпионов может дорого обойтись в конце сезона»
04:53 · Италия. Серия А
«А нас за что?» - Матерацци отреагировал на скандальный гол Костича 1
04:48 · Италия. Серия А
Локателли: «Уход из «Милана» для меня стал полной неожиданностью»
04:13 · Италия. Серия А
Гаттузо рассказал об игроках, впечатливших его в последнее время
03:51 · Италия. Серия А
Пануччи: «Леау нельзя критиковать, он единственный, кто «включает свет»
02:54 · Италия. Серия А
Гаттузо дал понять, что хочет тренировать в Италии
02:08 · Англия. Премьер-лига
Лоботка может стать игроком «Ливерпуля»
20 Марта
22:20 · Англия. Премьер-лига
Названы три основных претендента на Окафора
20:55 · Италия. Серия А
Моуринью поругался с президентом «Лацио» из-за обнажённого футболиста
20:10 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкаслу» интересен топ-форвард сборной Аргентины
18:51 · Италия. Серия А
В «Торино» сообщили, когда Миранчук вернётся на поле
16:55 · Италия. Серия А
Манчини: «Нельзя говорить о возрождении итальянского футбола» 1
16:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ньюкасл» нацелились на игрока «Милана»
Все новости
Рекомендуем