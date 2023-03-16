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Раскрыты дата и сумма трансфера Холанна в «Реал»

16 Марта 2023 • 11:43 Комментировать

Норвежский центрфорвард Эрлинг Холанн может покинуть «Манчестер Сити». Согласно сведениям Todofichajes, новым местом работы 22-летнего скандинавского голеадора должен стать мадридский «Реал».

Переезд Холанна на «Сантьяго Бернабеу» планируется летом 2024 года. Он заменит в составе мадридского гранда француза Карима Бензема, с которым «Реал» планирует расстаться по завершении сезона-2023/2024.

Сумма потенциального трансфера Эрлинга в «Реал» может составить 200 миллионов евро. Хотя, как отмечает источник, «сливочные» попытаются добиться снижения этой суммы.

Холанн присоединился к «Манчестер Сити» летом прошлого года, перейдя из «Боруссии» за 60 млн евро.

«Манчестер Сити» нашёл замену Холанну, если норвежец решит уйти в «Реал»

Стало известно, сколько денег «ПСЖ» готов потратить на Холанна

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити Эрлинг Холанн
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