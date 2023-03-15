«Манчестер Сити» нашёл замену Холанну, если норвежец решит уйти в «Реал»

В «Манчестер Сити» нет определенности по поводу будущего норвежского бомбардира Эрлинга Холанна. 22-летний скандинав проводит первый сезон в составе английского клуба.

Как сообщает Tribal Football, в стане «горожан» опасаются новостей о возможном уходе нападающего в мадридский «Реал». Ранее сообщалось, что «королевский» клуб заинтересован в подписании Холанна, которого рассматривает в качестве замены Кариму Бензема.

В связи с этим «Манчестер Сити» начал предварительные переговоры по трансферу форварда «Наполи» Виктора Осимхена. В английском клубе считают, что нигериец сможет достойно заменить Эрлинга на острие атаки.

В текущем сезоне АПЛ Холанн забил 28 голов в 26 матчах. В Лиге чемпионов на счету норвежца десять мячей.

Холанн решил уйти из «Манчестер Сити» в другой клуб АПЛ