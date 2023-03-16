Стало известно, сколько денег «ПСЖ» готов потратить на Холанна

Руководство «ПСЖ» готово побороться за звездного норвежского бомбардира Эрлинга Холанна, выступающего в чемпионате Англии за «Манчестер Сити». Об этом рапортуют журналисты издания Sport.es.

Как стало известно источнику, французский гранд готов выделить на приобретение скандинавского центрфорварда 197 миллионов евро. Парижане хотят усилиться Холанном, поскольку не уверены в будущем Лионеля Месси и Килиана Мбаппе. Контракт аргентинца истекает летом, а француз может перейти в «Реал».

В текущем сезоне АПЛ Холанн провел 26 матчей, отметившись 28 забитыми мячами и пятью голевыми передачами. В недавнем матче плей-офф ЛЧ против «РБ Лейпцига» (7:0) Эрлинг оформил пента-трик.

«Манчестер Сити» нашёл замену Холанну, если норвежец решит уйти в «Реал»