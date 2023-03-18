Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» и «ПСЖ» сразятся за суперзвезду АПЛ

18 Марта 2023 • 08:46 Комментировать

Топ-нападающий Эрлинг Холанн, выступающий за «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в другом чемпионате. На 22-летнего бомбардира претендуют два гранда европейского футбола, рапортует газета Marca.

По данным источника, в схватке за одного из лучших центрфорвардов мира сойдутся мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в 200 миллионов евро. Французский клуб уже заявил о готовности заплатить эти деньги.

«Реал», в свою очередь, ставит в приоритет подписание Килиана Мбаппе, а Холанна рассматривает в качестве альтернативы звездному французу.

В текущем сезоне Эрлинг провел 36 матчей за «горожан» и отметился 39 забитыми мячами.

Раскрыты дата и сумма возможного трансфера Холанна в «Реал»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Манчестер Сити ПСЖ Эрлинг Холанн трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.03.23 в 18:00
Саутгемптон Саутгемптон
Тоттенхэм Тоттенхэм
4.20 3.75 1.87
Видео
18.03.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Борнмут Борнмут
1.77 3.80 4.70
Видео
18.03.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Лидс Лидс
2.14 3.45 3.55
Видео
18.03.23 в 18:00
Брентфорд Брентфорд
Лестер Лестер
2.00 3.60 3.80
Видео
18.03.23 в 20:30
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.48 4.50 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Марта
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» в компенсированное время дожал «Ноттингем Форест»
17 Марта
23:18 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» - «Эвертон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 18 марта 2023
19:33 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Ливерпуля» не будет продавать Жоту
19:09 · Англия. Премьер-лига
​Джеррард может стать тренером в клубе АПЛ
18:55 · Англия. Премьер-лига
​На Кварацхелию появился неожиданный претендент в АПЛ 2
18:32 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон может возглавить клуб АПЛ
18:19 · Англия. Премьер-лига
Компани не согласен с увольнением Виейра из «Кристал Пэлас»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» не горит желанием возвращать Деле Алли
17:18 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» готов поддержать Канте новым контрактом слухи
14:36 · Англия. Премьер-лига
Виейра - первый тренер АПЛ, которого уволили в день святого Патрика 1
13:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Глядя на Компани я понимаю, насколько постарел»
13:46 · Англия. Премьер-лига
У Холанна нет отступных в контракте с «Манчестер Сити» 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Компани – одна из величайших легенд в истории «Манчестер Сити»
13:33 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Все в команде воодушевлены новым контрактом Альвареса»
13:28 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Мне очень жаль Виейра»
Все новости
Рекомендуем