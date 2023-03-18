«Реал» и «ПСЖ» сразятся за суперзвезду АПЛ

Топ-нападающий Эрлинг Холанн, выступающий за «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в другом чемпионате. На 22-летнего бомбардира претендуют два гранда европейского футбола, рапортует газета Marca.

По данным источника, в схватке за одного из лучших центрфорвардов мира сойдутся мадридский «Реал» и «ПСЖ». Сумма возможного трансфера оценивается в 200 миллионов евро. Французский клуб уже заявил о готовности заплатить эти деньги.

«Реал», в свою очередь, ставит в приоритет подписание Килиана Мбаппе, а Холанна рассматривает в качестве альтернативы звездному французу.

В текущем сезоне Эрлинг провел 36 матчей за «горожан» и отметился 39 забитыми мячами.

Раскрыты дата и сумма возможного трансфера Холанна в «Реал»