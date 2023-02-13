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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри – фанату «Ювентуса»: «Заткнись и иди сюда»

13 Февраля 2023 • 19:24 Комментировать

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри во время воскресного матча чемпионата Италии против «Фиорентины» обернулся в сторону трибуны, чтобы обратиться к фанату, который освистывал Мойзе Кина и Маттиа де Шильо.

«Заткнись и иди сюда, скажи мне это», - выкрикивал Аллегри в сторону фаната «Ювентуса», согласно данным портала Goal.

Ранее защитник «Ювентуса» Маттиа де Шильо рассказал о том, как он сталкивался с угрозами со стороны фанатов туринского клуба.

Напомним, что «Ювентус» обыграл «Фиорентину» на своём поле со счётом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитние Адриен Рабио.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Маттиа де Шильо Мойзе Кин
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