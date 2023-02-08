​Де Шильо высказался об угрозах от фанатов

Защитник Маттио де Шильо был единственным из действующих игроков «Ювентуса», передавшим правоохранительным органам информацию из переписки в мессенджере. Эти сообщения доказывают, что футболисты «старой синьоры» в начале пандемии не отказывались от зарплаты полностью, а отложили её получение – в будущем эти деньги должны были вернуться игрокам в рамках будущих контрактов или бонусов.

Фанаты «Ювентуса» не оценили сотрудничество де Шильо со следователями. Футболиста стали называть «крысой» и даже угрожать физической расправой. Маттиа дал комментарий на этот счёт.

«Я сосредоточен только на том, что я делаю на поле. Я не сделал ничего плохого. Я всегда выкладываюсь по полной, когда выхожу на игру в футболке «Ювентуса», - сказал де Шильо DAZN.