«Специя» установила антирекорд Серии А

Второй круг чемпионата Италии стартовал в пятницу с матча между «Болоньей» и «Специей», в котором хозяева забили по мячу в каждом из таймов, одержав победу. Как оказалось, она означала, что «Специя» установила антирекорд чемпионата Италии - она проиграла все шесть своих матчей, сыгранных в пятницу.

Это максимальное количество матчей для стопроцентно негативного результата для какой-либо из команд Серии А в конкретный день недели, с учетом что команды провели более одного матча. В следующем туре чемпионата Серии А «Болонья» сыграет на выезде с «Фиорентиной», это случится пятого февраля.