​Прокуратура отклонила запрос Роналду

«Ювентус» подозревают в финансовых преступлениях – в отношении клуба идёт разбирательство. Сообщалось, что клуб должен почти 20 миллионов евро Криштиану Роналду, и португалец, защищавший цвета клуба в 2018-2021 годах, хочет получить эти деньги. В настоящий момент вопросом занимаются юристы звёздного футболиста.

Как сообщает Il Fatto Quotidiano, сторона Криштиану Роналду подала запрос о предоставлении документов из расследования. Впрочем, прокурор Турина отклонил этот запрос, сославшись на то, что Роналду не имеет права получать эти бумаги.

Отмечается, что в своё время у Криштиану Роналду было несколько частных соглашений с «Ювентусом».