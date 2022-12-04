​Роналду требует от «Ювентуса» погашения долга

«Ювентус» якобы должен Криштиану Роналду 19,9 миллиона евро в рамках договора, согласованного ещё в 2020 году. Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, звёздный португальский форвард не намерен прощать «старой синьоре» этот долг. Роналду хочет получить деньги – футболист поручил команде своих юристов изучить эту ситуацию.

В настоящий момент в отношении «Ювентуса» ведётся расследование о возможных финансовых махинациях. Несколько дней назад всё руководство туринского клуба, включая президента Андреа Аньелли, ушло в отставку.

Криштиану Роналду играл за «Ювентус» в 2018-2021 годах.