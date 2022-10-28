Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​«Монца» попросила перенести матч Серии А из-за ножевого ранения футболиста

28 Октября 2022 • 15:59 Комментировать

«Монца» обратилась в Серию А с просьбой перенести ближайший матч команды против «Болоньи», который должен состояться в последний вечер октября. Об этом рассказывает Calciomercato. По словам Адриано Галлиани, генерального директора клуба, футболисты команды находятся в шоке из-за ситуации с Пабло Мари. Защитник, как известно, получил ножевое ранение.

Пабло Мари с пятницу перенёс операцию. Вернуться на футбольное поле защитник сможет через два месяца, не раньше.

Добавим, что «Монца» на текущий момент располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Монца Пабло Мари
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
29.10.22 в 16:00
Наполи Наполи
Сассуоло Сассуоло
1.38 5.20 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Октября
15:59 · Италия. Серия А
​«Монца» попросила перенести матч Серии А из-за ножевого ранения футболиста
15:57 · Италия. Серия А
​Пабло Мари пропустит как минимум два месяца после получения ножевого ранения
15:42 · Италия. Серия А
​Аньелли больше не против возвращения Конте в «Ювентус» слухи
15:36 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выбрал тренера на замену Аллегри 1 слухи
15:35 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Буду продолжать играть, чтобы увидеть, как далеко я смогу зайти»
14:35 · Италия. Серия А
Ирисметов считает, что Моуринью не доверяет Шомуродову
13:32 · Италия. Серия А
Испанский топ-клуб заинтересовался Спинаццолой
11:46 · Италия. Серия А
«Интер» хочет сохранить Лукаку
11:40 · Италия. Серия А
«Фиорентина» продлила контракт с голкипером официально
11:39 · Италия. Серия А
Лукаку хочет остаться в «Интере»
11:33 · Англия. Премьер-лига
Конте хочет видеть в «Тоттенхэме» звёздного украинца
11:13 · Италия. Серия Б
Каррера оценил шансы Дзюбы заиграть в Италии
11:07 · Италия. Серия А
«Интер» на следующей неделе вновь обсудит контракт со Шкриньяром
10:43 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» - о ножевом ранении: «Мне очень повезло, ведь я видел, как умирал человек»
10:35 · Россия. Премьер-лига
Корнеев рассказал, что консультировал топовый итальянский клуб по Захаряну
Все новости
Рекомендуем