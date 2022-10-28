​«Монца» попросила перенести матч Серии А из-за ножевого ранения футболиста

«Монца» обратилась в Серию А с просьбой перенести ближайший матч команды против «Болоньи», который должен состояться в последний вечер октября. Об этом рассказывает Calciomercato. По словам Адриано Галлиани, генерального директора клуба, футболисты команды находятся в шоке из-за ситуации с Пабло Мари. Защитник, как известно, получил ножевое ранение.

Пабло Мари с пятницу перенёс операцию. Вернуться на футбольное поле защитник сможет через два месяца, не раньше.

Добавим, что «Монца» на текущий момент располагается на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии.