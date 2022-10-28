​Пабло Мари пропустит как минимум два месяца после получения ножевого ранения

Защитник «Монцы» Пабло Мари, права на которого принадлежат лондонскому «Арсеналу», в пятницу утром перенёс операцию. Напомним, что футболист получил ножевое ранение.

Операция прошла успешно, о чём сообщает пресс-служба «Монцы». Ближайшие дни футболист проведёт в больнице. Затем его выпишут, и стартует процесс реабилитации. Полное восстановление Пабло Мари займёт не менее двух месяцев.

На текущий момент «Монца» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Напомним, что владельцем «Монцы» является Сильвио Берлускони, которому ранее принадлежал «Милан».