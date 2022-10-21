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Чемпионат Италии. Серия А

Траоре: «Наиболее подходящими для меня турнирами были бы Бундеслига или Премьер-лига»

21 Октября 2022 • 01:22 Комментировать
Сассуоло
...
Верона
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24.10 21:45

Полузащитник «Сассуоло» Хамед Траоре поделился своими планами на будущее.

«В будущем я вижу себя здесь. Переход в команду более важную, чем «Сассуоло», зависит только от того, как у меня всё сложится здесь, и сейчас я счастлив и думаю только об этих цветах. Если поступит звонок из-за границы? Я бы не возражал, наиболее подходящими для меня турнирами были бы Бундеслига или Премьер-лига», - цитирует футболиста Gazzetta di Modena.

С 2019 года футболист провёл за «Сассуоло» 78 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами. Ранее игрок тоже выступал в Серии А - за «Эмполи». В прошлом году Траоре дебютировал за сборную Кот-д'Ивуара.

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Евро-Футбол.Ру,
Серия А Сассуоло Хамед Траоре
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САССУОЛО ВЕРОНА
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