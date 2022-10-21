Траоре: «Наиболее подходящими для меня турнирами были бы Бундеслига или Премьер-лига»

Полузащитник «Сассуоло» Хамед Траоре поделился своими планами на будущее.

«В будущем я вижу себя здесь. Переход в команду более важную, чем «Сассуоло», зависит только от того, как у меня всё сложится здесь, и сейчас я счастлив и думаю только об этих цветах. Если поступит звонок из-за границы? Я бы не возражал, наиболее подходящими для меня турнирами были бы Бундеслига или Премьер-лига», - цитирует футболиста Gazzetta di Modena.

С 2019 года футболист провёл за «Сассуоло» 78 матчей, в которых отметился десятью забитыми мячами. Ранее игрок тоже выступал в Серии А - за «Эмполи». В прошлом году Траоре дебютировал за сборную Кот-д'Ивуара.