Боккетти: «Я верю в ребят, которые отдали всё, что у них было»

Главный тренер итальянской «Вероны» Сальваторе Боккетти прокомментировал поражение своей команды в матче с «Сассуоло» (1:2).

«Есть сожаление, потому что мы так много работали, но я верю в ребят, которые отдали всё, что у них было», - приводит слова Боккетти журналист Джанлука Ди Марцио.

Наставник «Вероны» отметил, что футбольная дорога в чемпионате страны достаточно продолжительна, и на этом пути футболисты команды будут отдавать все силы для победы. Единственный известный Боккетти метод достижения успеха – работа. В матче с «Ромой» «Верона» будет сконцентрирована от начала до конца игры.