​Муссо вряд ли поедет на чемпионат мира

Страж ворот «Аталанты» Хуан Муссо получил серьёзную травму головы с несколькими переломами по итогам столкновения со своим партнёром по команде. Аргентинец перенёс операцию – ему установили металлические пластины и винты.

Согласно информации Sky Sport Italia, на восстановление Хуану Муссо понадобится приблизительно два месяца. Это означает, что шансы вратаря поехать на чемпионат мира со сборной Аргентины ничтожно малы.

Добавим, что на чемпионате мира в Катаре сборная Аргентины выступит в одной группе с командами Саудовской Аравии, Мексики и Польши. Мундиаль пройдёт в ноябре-декабре.