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Чемпионат Италии. Серия А

Голкипер «Аталанты» Муссо был успешно прооперирован

 
19 Сентября 2022 • 23:59 Комментировать

Голкипер «Аталанты» и сборной Аргентины Хуан Муссо в матче с «Ромой» на минувших выходных получил травму. По ходу игры он столкнулся с партнером по команде Демиралем и получил перелом лица.

Итальянские издания сообщили, что накануне футболист перенес операцию по установке металлический пластин и винтов. Теперь вратарю предстоит долгое восстановление.

При этом, пока не известно, помешает ли ему эта травма получить вызов на чемпионат мира в Катаре в составе своей команды.

Отметим, что после семи туров чемпионата Италии «Аталанта» располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Богиня» имеет в своем активе 17 очков и уступает лидеру в лице «Наполи» только по дополнительным показателям.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Аталанта Сборная Аргентины Серия А Чемпионат Италии Хуан Муссо
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