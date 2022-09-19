Голкипер «Аталанты» Муссо был успешно прооперирован

Голкипер «Аталанты» и сборной Аргентины Хуан Муссо в матче с «Ромой» на минувших выходных получил травму. По ходу игры он столкнулся с партнером по команде Демиралем и получил перелом лица.

Итальянские издания сообщили, что накануне футболист перенес операцию по установке металлический пластин и винтов. Теперь вратарю предстоит долгое восстановление.

При этом, пока не известно, помешает ли ему эта травма получить вызов на чемпионат мира в Катаре в составе своей команды.

Отметим, что после семи туров чемпионата Италии «Аталанта» располагается на второй строчке в турнирной таблице. «Богиня» имеет в своем активе 17 очков и уступает лидеру в лице «Наполи» только по дополнительным показателям.