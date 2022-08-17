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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорина допустили к тренировкам с «Фиорентиной»

 
17 Августа 2022 • 15:25 Комментировать
Фиорентина
...
Твенте
1.50 4.40 6.40
18.08 22:00

Александр Кокорин в последнее время тренировался отдельно, однако в преддверии матча Лиги конференций против «Твенте» россиянин был допущен к занятию «Фиорентины». Об этом рассказывает Firenze Viola.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Фиорентина» работает над расторжением контракта с Кокориным, чей трансфер стал провальным. За полтора года в Италии российский форвард провёл на поле всего 216 минут в 11 матчах «фиалок». Результативными действиями Кокорин не отмечался.

Матч раунда плей-офф Лиги конференций между «Фиорентиной» и «Твенте» стартует 18 августа в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин
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ФИОРЕНТИНА ТВЕНТЕ
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