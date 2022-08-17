​Кокорин не сыграет с «Твенте»

Александр Кокорин отсутствует в списке из 25 игроков «Фиорентины» на официальном сайте УЕФА. Это означает, что российский нападающий не поможет команде в дуэли с «Твенте» в рамках раунда плей-офф Лиги конференций.

Первый этап противостояния «Фиорентины» и «Твенте» за билет в групповой этап пройдёт в четверг, 18 августа, в Италии.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин был допущен к тренировкам с «Фиорентиной».

Александр Кокорин оказался в «Фиорентине» полтора года назад, но трансфер россиянина стал провальным. Он больше лечился, чем играл, а когда выходил на поле, то не приносил пользы команде.