«Фиорентина» обыграла «Твенте» с перевесом в один мяч

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» играла против «Твенте». Флорентийцы ударно провели первую треть встречи. Николас Гонсалес с линии штрафной пульнул в дальнюю часть ворот, а Артур Кабрал поставил точку в контратаке ударом в касание. В середине второго тайма вернул интригу Вацлав Черны.
2:1, итальянцы победили, но не гарантировали себе групповую стадию еврокубков. Форвард Александр Кокорин недавно тренировался с командой, но в заявку на этот матч не попал.
Протокол игры
|(1:0) Гонсалес Николас2'
|(2:0) Кабрал Артур31'
|65'Черны Вацлав (2:1)
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо86' (Куаме Кристиан (86') •Миленкович Никола• 39'Настасич Матия•Бираги Кристиано•Дункан Альфред61' (Иконе Жонатан (61') •Амрабат Софьян• 90'Мале Юссеф•Гонсалес Николас86' (Додо Домилсон (86') •Кабрал Артур69' (Йович Лука (69') •Соттиль Рикардо61' (Мандрагора Роландо (61')
Уннерсталл Ларс•Бренет Джошуа•Проппер Робин• 55'Плегесуэло Хулио46' (Mees Hilgers (46') •Смал Гийс• 33'Зерруки Рамиз90' (Стейн Сем (90') •Садилек Михал•Daan Rots46' (Черны Вацлав (46') • 70'Влап Михел• 62'Мисиджан Вирджил76' (Цолис Христос (76') •Ван Волфсвинкель Рикки
18 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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