«Фиорентина» обыграла «Твенте» с перевесом в один мяч

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» играла против «Твенте». Флорентийцы ударно провели первую треть встречи. Николас Гонсалес с линии штрафной пульнул в дальнюю часть ворот, а Артур Кабрал поставил точку в контратаке ударом в касание. В середине второго тайма вернул интригу Вацлав Черны.

2:1, итальянцы победили, но не гарантировали себе групповую стадию еврокубков. Форвард Александр Кокорин недавно тренировался с командой, но в заявку на этот матч не попал.