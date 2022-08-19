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Лига конференций

«Фиорентина» обыграла «Твенте» с перевесом в один мяч

 
19 Августа 2022 • 00:01 Комментировать
Фиорентина
2:1
Твенте
окончен

В первом матче раунда плей-офф Лиги конференций «Фиорентина» играла против «Твенте». Флорентийцы ударно провели первую треть встречи. Николас Гонсалес с линии штрафной пульнул в дальнюю часть ворот, а Артур Кабрал поставил точку в контратаке ударом в касание. В середине второго тайма вернул интригу Вацлав Черны.

2:1, итальянцы победили, но не гарантировали себе групповую стадию еврокубков. Форвард Александр Кокорин недавно тренировался с командой, но в заявку на этот матч не попал.

Протокол игры  
Фиорентина2:1Твенте
(1:0) Гонсалес Николас2'  
(2:0) Кабрал Артур31'  
  65'Черны Вацлав (2:1)
Терраччиано ПьетроВенути Лоренцо 86' (Куаме Кристиан ( 86') Миленкович Никола  39'Настасич МатияБираги КристианоДункан Альфред 61' (Иконе Жонатан ( 61') Амрабат Софьян  90'Мале ЮссефГонсалес Николас 86' (Додо Домилсон ( 86') Кабрал Артур 69' (Йович Лука ( 69') Соттиль Рикардо 61' (Мандрагора Роландо ( 61')
Запасные: Раньери ЛукаМартинес Лукас IIГоллини ПьерлуиджиБьянко АлессандроТерзич АлексаСапонара РиккардоБенасси Марко
Уннерсталл ЛарсБренет ДжошуаПроппер Робин  55'Плегесуэло Хулио 46' (Mees Hilgers ( 46') Смал Гийс  33'Зерруки Рамиз 90' (Стейн Сем ( 90') Садилек МихалDaan Rots 46' (Черны Вацлав ( 46'  70') Влап Михел  62'Мисиджан Вирджил 76' (Цолис Христос ( 76') Ван Волфсвинкель Рикки
Запасные: Клеонизе ДенильоMax BrunsManfred UgaldeИссам Эль-МаашКьёлё МатиасСалах-Эддин АнассТытонь ПшемыславLuca Everink
18 августа. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Фиорентина Твенте
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окончен Вест Хэм 3:1 Виборг 1.16 7.30 18.00
окончен Вильярреал 4:2 Хайдук 1.27 5.80 10.50
окончен Фиорентина 2:1 Твенте 1.55 4.15 5.80
окончен АЗ Алкмаар 4:0 Жил Висенте 1.43 4.60 7.20
окончен Партизан 4:1 Хамрун Спартанс 1.17 6.60 21.00
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