Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди может остаться в клубе до 2027 года. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский хавбек уже поставил подпись под новым пятилетним контрактом.

Напомним, что Берарди ранее мог перейти в «Милан». «Россонери» уже долгое время следили за футболистом, но не сумели его приобрести из-за ограниченного бюджета на это трансферное окно.

В прошлом сезоне Берарди отметился 15 голами и 14 результативными передачами в итальянской Серии А. Год назад футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. На Евро-2020 хавбек отметился одним ассистом в 5 поединках.