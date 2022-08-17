Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года

 
17 Августа 2022 • 12:15 Комментировать
Сассуоло
...
Лечче
1.75 4.05 4.20
20.08 21:45

Полузащитник «Сассуоло» Доменико Берарди может остаться в клубе до 2027 года. По информации от журналиста Николо Скиры, итальянский хавбек уже поставил подпись под новым пятилетним контрактом.

Напомним, что Берарди ранее мог перейти в «Милан». «Россонери» уже долгое время следили за футболистом, но не сумели его приобрести из-за ограниченного бюджета на это трансферное окно.

В прошлом сезоне Берарди отметился 15 голами и 14 результативными передачами в итальянской Серии А. Год назад футболист стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. На Евро-2020 хавбек отметился одним ассистом в 5 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сассуоло Доменико Берарди
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
САССУОЛО ЛЕЧЧЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Августа
12:41 · Германия. Бундеслига
«Рома» заинтересована в защитнике «Боруссии» Аканджи
12:15 · Италия. Серия А
Берарди продлил контракт с «Сассуоло» до 2027 года
11:30 · Италия. Серия А
Петржела: «Не пошёл бы с Кокориным в казино, он невезучий» 1
11:28 · Италия. Серия А
«Рома» снова попытается продлить контракт с Дзаньоло
11:00 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» получил сообщение от «МЮ», что сделка по Рабио окончательно сорвалась
10:22 · Италия. Серия А
«Интер» назвал «ПСЖ» минимальную цену Шкриньяра
10:10 · Италия. Серия А
Клуб Серии А нацелился на форварда сборной Украины
09:54 · Англия. Премьер-лига
Главной целью «МЮ» после неудачи с Рабио стал полузащитник «Реала» 1
09:46 · Италия. Серия А
«Милан» до конца трансферного окна хочет купить ещё одного футболиста
09:19 · Голландия. Эредивизие
Схюрс вылетел в Италию для трансфера в команду Миранчука
07:54 · Италия. Серия А
«Интер» сообщил сроки восстановления Мхитаряна
07:47 · Италия. Серия А
Третья форма «Интера» на сезон выполнена в жёлтом цвете фото
04:31 · Италия. Серия А
«Рома» уже выиграла у «Лацио» первый «матч» сезона 2
03:08 · Италия. Серия А
Тонали готов к возвращению на поле
02:22 · Англия. Премьер-лига
Защитник сборной Италии отказал английскому клубу
Все новости
Рекомендуем