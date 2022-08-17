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Чемпионат Италии. Серия А

«Наполи» сделал новое предложение по Распадори

 
17 Августа 2022 • 15:34 Комментировать
Сассуоло
...
Лечче
1.75 4.05 4.20
20.08 21:45

Итальянский «Наполи» обратился к «Сассуоло» с новым предложением по трансферу нападающего Джакомо Распадори. По информации от журналиста Николо Скиры, неаполитанский клуб предлагает «чёрно-зелёным» аренду за 4,5 миллионов евро с обязательным правом выкупа за 24,5 миллионов.

Сам Распадори уже две недели назад согласовал с «Наполи» условия контракта, который будет рассчитан до 2027 года. Игрок дожидается момента, когда клубы согласуют между собой сумму компенсации.

Напомним, что в прошлом сезоне Распадори отметился 10 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Сассуоло Джакомо Распадори Трансферы футбола - лето 2022
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САССУОЛО ЛЕЧЧЕ
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