«Наполи» сделал новое предложение по Распадори

Итальянский «Наполи» обратился к «Сассуоло» с новым предложением по трансферу нападающего Джакомо Распадори. По информации от журналиста Николо Скиры, неаполитанский клуб предлагает «чёрно-зелёным» аренду за 4,5 миллионов евро с обязательным правом выкупа за 24,5 миллионов.

Сам Распадори уже две недели назад согласовал с «Наполи» условия контракта, который будет рассчитан до 2027 года. Игрок дожидается момента, когда клубы согласуют между собой сумму компенсации.

Напомним, что в прошлом сезоне Распадори отметился 10 голами и 5 результативными передачами в итальянской Серии А.