​Кокорин может стать одноклубником Озила

Александр Кокорин и «Фиорентина» ведут переговоры о расторжении трудового соглашения. Клуб Серии А предлагает российскому форварду 2 миллиона евро компенсации, но пока непонятно, примет ли Кокорин эти условия «фиалок».

Если Александр Кокорин согласится, то он, вероятно, продолжит карьеру в Турции, а если быть точнее – то в клубе «Истанбул Башакшехир». Об этом на страницах своего сайта рассказывает «Матч ТВ».

Таким образом, Александр Кокорин может стать одноклубником известного немецкого полузащитника Месута Озила. Этот футболист перебрался в «Истанбул Башакшехир» две недели назад.