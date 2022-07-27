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Чемпионат Италии. Серия А

​Кокорин может стать одноклубником Озила

27 Июля 2022 • 15:31 Комментировать

Александр Кокорин и «Фиорентина» ведут переговоры о расторжении трудового соглашения. Клуб Серии А предлагает российскому форварду 2 миллиона евро компенсации, но пока непонятно, примет ли Кокорин эти условия «фиалок».

Если Александр Кокорин согласится, то он, вероятно, продолжит карьеру в Турции, а если быть точнее – то в клубе «Истанбул Башакшехир». Об этом на страницах своего сайта рассказывает «Матч ТВ».

Таким образом, Александр Кокорин может стать одноклубником известного немецкого полузащитника Месута Озила. Этот футболист перебрался в «Истанбул Башакшехир» две недели назад.

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Месут Озил Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - лето 2022
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