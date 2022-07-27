«Фиорентина» предложила Кокорину 2 млн евро за разрыв контракта

Судя по всему, Александр Кокорин за «Фиорентину» больше не сыграет. Российский нападающий не был включён в список игроков, которые поедут с командой на сборы.

«Фиорентина» хочет как можно скорее договориться с Кокориным о разрыве контракта. Переговоры на этот счёт уже велись, но успеха клуб пока не достиг. По данным «Матч ТВ», «фиалки» предлагают 21-летнему россиянину 2 миллиона евро за расторжение трудового соглашения.

Александр Кокорин перебрался в «Фиорентину» из «Спартака» полтора года назад. Этот трансфер стал провальным – россиянин провёл за итальянский клуб всего 11 матчей, в которых не отмечался результативными действиями.