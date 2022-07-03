Дибала выбрал клубы, где хочет продолжить карьеру

К бывшему нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале проявляют интерес сразу несколько итальянских клубов, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 28-летний аргентинец может перейти в «Интер», «Милан», «Наполи» или «Монцу». Однако продолжение карьеры именно в одном из миланских клубов — приоритет для футболиста.

В минувшем сезоне Дибала провёл в составе «Ювентуса» 39 матчей, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти признался, что вероятность перехода аргентинского форварда в римский клуб также была очень высока, но осуществлению сделки помешали некоторые обстоятельства.