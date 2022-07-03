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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала выбрал клубы, где хочет продолжить карьеру

03 Июля 2022 • 15:17 Комментировать
Милан
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Удинезе
1.40 4.70 8.50
14.08 20:30

К бывшему нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале проявляют интерес сразу несколько итальянских клубов, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, 28-летний аргентинец может перейти в «Интер», «Милан», «Наполи» или «Монцу». Однако продолжение карьеры именно в одном из миланских клубов — приоритет для футболиста.

В минувшем сезоне Дибала провёл в составе «Ювентуса» 39 матчей, забив 15 голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее легенда «Ромы» Франческо Тотти признался, что вероятность перехода аргентинского форварда в римский клуб также была очень высока, но осуществлению сделки помешали некоторые обстоятельства.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Дибала
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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